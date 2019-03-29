Вдова американского сенатора будет наблюдателем на выборах президента
Вдова Джона Маккейна прибыла в страну в составе делегации Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета Аризоны
Вдова одного из самых проукраинских американских сенаторов – Джона Маккейна – станет одним из наблюдателей на президентских выборах в Украине 31 марта.
Как сообщили в пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, он уже провел встречу с Синди Маккейн, которая прибыла в составе делегации Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета Аризоны.
"Делегация, в составе которой прибыла Синди Маккейн, будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта", — заявили у киевского градоначальника.
На встрече с мэром Синди Маккейн напомнила о поддержке, которую ее покойный супруг оказывал Украине и призвала США не прерывать эту традицию.
"Именно поэтому я сегодня здесь — чтобы продолжить его дело", — подчеркнула она.
Делегация будет наблюдать за выборами не только в Киеве, но и в других городах страны.
Напомним, что член Сената США от штата Аризона Джон Маккейн скончался в августе прошлого года от тяжелого недуга в возрасте 81 года.
Мы также писали, что после его смерти президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать киевскую улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна.
Кроме того, сообщалось, что наблюдателем на выборах от Европарламента станет сопредседатель фракции Зеленых — Европейский свободный альянс Ребекка Хармс.
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