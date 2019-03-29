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Вдова американского сенатора будет наблюдателем на выборах президента

Сегодня, 17:57

Вдова Джона Маккейна прибыла в страну в составе делегации Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета Аризоны

Синди Маккейн
Синди Маккейн. Фото: kiev.klichko.org
Вдова американского сенатора будет наблюдателем на выборах президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e40/0ac/5c9e400acc90f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e40/0ac/5c9e400acc90f.jpg Политика Вдова Джона Маккейна прибыла в страну в составе делегации Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета Аризоны

Вдова одного из самых проукраинских американских сенаторов – Джона Маккейна – станет одним из наблюдателей на президентских выборах в Украине 31 марта.

Как сообщили в пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, он уже провел встречу с Синди Маккейн, которая прибыла в составе делегации Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета Аризоны.

"Делегация, в составе которой прибыла Синди Маккейн, будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта", — заявили у киевского градоначальника.

На встрече с мэром Синди Маккейн напомнила о поддержке, которую ее покойный супруг оказывал Украине и призвала США не прерывать эту традицию.

"Именно поэтому я сегодня здесь — чтобы продолжить его дело", — подчеркнула она.

Делегация будет наблюдать за выборами не только в Киеве, но и в других городах страны.

Напомним, что член Сената США от штата Аризона Джон Маккейн скончался в августе прошлого года от тяжелого недуга в возрасте 81 года. 

Мы также писали, что после его смерти президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать киевскую улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна.

Кроме того, сообщалось, что наблюдателем на выборах от Европарламента станет сопредседатель фракции Зеленых — Европейский свободный альянс Ребекка Хармс.

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Тег маккейн, наблюдатели, выборы президента, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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Источник:

kiev.klichko.org

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