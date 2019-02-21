"Ведет украинскую нацию в борьбе за независимость": в США Порошенко вручили престижную награду
Президент был тронут наградой и заявил, что это большая честь как для него, так и для Украины
В США совет по мировым делам Филадельфии (World Affairs Council of Philadelphia) вручил президенту Украины Петру Порошенко награду "Международный государственный деятель". Об этом сообщает "Укринформ".
"Президент Порошенко ведет украинскую нацию в борьбе за независимость и в ее защите идеалов, которые Америка воспринимает как универсальные истины, и это несмотря на попытки дестабилизации и прямое вторжение", – заявил председатель совета Крейг Снайдер.
Он отметил, что сейчас украинский народ ведет такую же борьбу, как и американцы когда-то вели борьбу за национальную независимость и суверенитет. В свою очередь, Порошенко заявил, что тронут этой наградой и добавил, что это – большая честь как для него, так и для украинской нации.
Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко выступил на Генеральной Ассамблее ООН с докладом на тему российской агрессии в отношении Украины, подняв самые тяжелые для украинского общества вопросы: аннексии Крыма, войны на Донбассе, российской пропаганды и гибели украинских граждан в противостоянии с врагом.
В частности, Петр Порошенко привел конкретные данные о милитаризации Крыма и Черного моря Россией.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Ведет украинскую нацию в борьбе за независимость": в США Порошенко вручили престижную награду". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко провел встречу с Генсеком ООН и передал ему важные письма
Президент Украины передал Антониу Гутерришу обращения украинцев о содействии в освобождении украинских моряков
Порошенко просит отправить на Донбасс спецмиссию ООН
Президент Украины предложил отправить на Донбасс предварительную миссию, которая поможет разработать варианты миротворческой миссии