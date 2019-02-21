"Ведет украинскую нацию в борьбе за независимость": в США Порошенко вручили престижную награду

Президент был тронут наградой и заявил, что это большая честь как для него, так и для Украины

president.gov.ua. Фото: president.gov.ua

"Ведет украинскую нацию в борьбе за независимость": в США Порошенко вручили престижную награду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/95c/16a/5c695c16a9209.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/95c/16a/5c695c16a9209.jpeg 2019-02-21T07:15:00+02:00 Политика Президент был тронут наградой и заявил, что это большая честь как для него, так и для Украины

В США совет по мировым делам Филадельфии (World Affairs Council of Philadelphia) вручил президенту Украины Петру Порошенко награду "Международный государственный деятель". Об этом сообщает "Укринформ".

"Президент Порошенко ведет украинскую нацию в борьбе за независимость и в ее защите идеалов, которые Америка воспринимает как универсальные истины, и это несмотря на попытки дестабилизации и прямое вторжение", – заявил председатель совета Крейг Снайдер.

Он отметил, что сейчас украинский народ ведет такую ​​же борьбу, как и американцы когда-то вели борьбу за национальную независимость и суверенитет. В свою очередь, Порошенко заявил, что тронут этой наградой и добавил, что это – большая честь как для него, так и для украинской нации.

Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко выступил на Генеральной Ассамблее ООН с докладом на тему российской агрессии в отношении Украины, подняв самые тяжелые для украинского общества вопросы: аннексии Крыма, войны на Донбассе, российской пропаганды и гибели украинских граждан в противостоянии с врагом.

В частности, Петр Порошенко привел конкретные данные о милитаризации Крыма и Черного моря Россией.

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