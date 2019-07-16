"Ведется дипломатическая работа": у Зеленского объяснили ситуацию с делом Маркива в Италии

Защитой украинца занимаются не только адвокаты, но и помогает государство, отметил Вадим Пристайко

Виталий Маркив. Фото: twitter.com/AvakovArsen.

Украина по дипломатическим каналам занимается вопросом приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом заявил на брифинге заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

По его словам, делом украинца занимаются не только адвокаты, но и помогает государство.

"Судебные дела – достаточно чувствительная вещь. Мы не хотим давать оружие тем, кто скажет, что официальные власти Украины вмешиваются и давят. Для этого существует консул, который имеет право выступать от имени украинского государства в суде. Все другие механизмы тоже используются. Государство Украина помогает в этом судебном деле. Работу ведут не только адвокаты. "За кулисами" ведется дипломатическая работа. Итальянской власти, хотя она официально не вовлечена, много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми. Более того, это дело становится политическим. Мы работаем, об этой ситуации известно президенту, скоординированы действия с Министерством иностранных дел и другими ведомствами", – сказал Пристайко.

Дипломат добавил, что в этом деле есть специфические моменты, которые влияют на решение суда, например, итальянское гражданство Маркива.

Отметим, что в Украине резко отреагировали на решение итальянского суда, связывая его с влиянием России на дело украинца. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре заняться вопросом возвращения в Украину Маркива.

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Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

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