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Венедиктова созвонилась с генпрокурором Беларуси: говорили о выдаче Украине наемников Вагнера

6 августа, 19:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украина требует выдачи 28 боевиков, «засветившихся» на Донбассе

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком, касавшийся выдачи Украине наемников ЧВК Вагнера , которые воевали на Донбассе.

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Об этом в четверг, 6 августа, вечером сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса генерального прокурора затребовать выдачу 28 человек, среди которых – девять украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси.

Украинский генпрокурор отметила, что сейчас орган досудебного расследования готовит ходатайства об их экстрадиции, после получения которых Офис генпрокурора направит запросы в Генпрокуратуру Беларуси.

В ответ Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной.

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Венедиктова заверила своего коллегу в поддержке взаимности при решении вопросов международного сотрудничества по уголовным делам.

"Напоминаем, что 31 июля 2020 года Офисом генпрокурора в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь направлено уведомление о намерении затребовать выдачу 28 человек, а также просьба задержать их до получения экстрадиционного запроса", – говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова решит, ехать ли в Беларусь для обсуждения вопроса экстрадиции арестованных российских наемников, только после официального приглашения Минска .

Также сообщалось, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков "Вагнера". По его словам, прокуратура и другие правоохранительные органы Беларуси в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину.

Видео: Пул Первого/Telegram

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Донбасс генпрокуратура боевики наемники выдача экстрадиция ЧВК Вагнера Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

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