Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция Киева

Несмотря на то что Украина и Венгрия впервые за семь лет заговорили о сотрудничестве, Будапешт все равно продолжит блокировать евроатлантические устремления Украины.

Реклама

Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Он сказал, что его страна и дальше будет сохранять вето на заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока Украина не изменит свою политику в обеспечении прав меньшинств.

"Понятно, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его… Мы хотели сделать очень серьезный сигнал, что что-то не так с правами меньшинств в Украине и Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковала венгерская сторона", – сказал посол.

Читайте также: Венгрия заблокировала заявление НАТО по Украине – в альянсе отреагировали

Реклама

В то же время Ийдярто отметил, что Венгрия выступила в поддержку включения Украины в Программу расширенных возможностей НАТО, чем показала, что не имеет намерения блокировать курс Киева на вступление в Альянс.

В тренде Кравчука пригласили в Офис президента: возможно обговорят назначение в ТГК

"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намерения заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую организацию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО с Украиной на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", – отметил он.

В свою очередь заместитель министр иностранных дел Василий Боднар в ответ на заявления венгерского дипломата сказал, что Украина не собирается менять законодательство в угоду другой страны.

"Старая песня о новом" – так можно назвать слова посла Венгрии об украинских законах. Украинское законодательство никто не будет менять по требованию иностранного государства. Трактуем такие упреки как отход от конструктивного трека, над которым работают министры Кулеба и Сийярто", – написал он в Twitter.

Реклама

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, а также обязателен для изучения представителями всех национальных меньшинств. Венгрия выразила опасение, что закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе. Зеленский потребовал справедливости для нацменьшинств в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама