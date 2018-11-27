Верховная Рада назначила дату президентских выборов
Введение военного положения не повлияет на проведение выборов
Верховная Рада назначила дату президентских выборов на 31 марта 2019 года. "За" проголосовало 298 народных депутатов.
"Чтобы снять любые интриги и инсинуации по этому вопросу", – прокомментировал законопроект спикер парламент Андрей Парубий.
Ранее мы писали о том, сколько украинцам будут стоить выборы президента.
Как известно, сегодня Верховная Рада также поддержала указ президента на решение СНБО относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине. Его поддержали 276 народных депутатов.
Президент Петр Порошенко во время выступления в Раде заявил, что военное положение будет введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой областях и внутренних водах азовско-керченской акватории.
Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты.
Отметим, что на такие меры украинская власть пошла из-за обострения ситуации в Азовском море после нападения России на украинские корабли со стрельбой и захватом экипажа.
Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".
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