Верховная Рада назначила дату президентских выборов на 31 марта 2019 года. "За" проголосовало 298 народных депутатов.

"Чтобы снять любые интриги и инсинуации по этому вопросу", – прокомментировал законопроект спикер парламент Андрей Парубий.

Ранее мы писали о том, сколько украинцам будут стоить выборы президента.

Как известно, сегодня Верховная Рада также поддержала указ президента на решение СНБО относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине. Его поддержали 276 народных депутатов.

Президент Петр Порошенко во время выступления в Раде заявил, что военное положение будет введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой областях и внутренних водах азовско-керченской акватории.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты.

Отметим, что на такие меры украинская власть пошла из-за обострения ситуации в Азовском море после нападения России на украинские корабли со стрельбой и захватом экипажа.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".