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  1. Новости политики

Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца

30 марта, 14:24

Сергей Мартынец

Илья Емец не продержался в кресле министра даже месяц

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла решение уволить министра здравоохранения Илью Емца. Соответствующее постановление поддержал 271 народный депутат.

Ранее в парламенте уже жаловались на министра здравоохранения, что он якобы заблокировал миллионы гривен на покупку необходимых для борьбы с коронавирусом медтоваров.

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Напомним, украинский врач, детский кардиохирург, директор научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Илья Емец был назначен министром здравоохранения 4 марта, когда обновлялся весь Кабмин. Читайте подробней, что известно об экс-главе Минздрава.

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Министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский подали в отставку

После вступления в должность Илья Емец называл главную задачу своего ведомства на фоне коронавируса в Украине. Защита украинцев от инфекционных болезней – один из ключевых приоритетов его ведомства.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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отставка Верховная Рада увольнение Минздрав Илья Емец

Источник: Сегодня

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