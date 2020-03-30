Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца

Илья Емец не продержался в кресле министра даже месяц

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла решение уволить министра здравоохранения Илью Емца. Соответствующее постановление поддержал 271 народный депутат.

Ранее в парламенте уже жаловались на министра здравоохранения, что он якобы заблокировал миллионы гривен на покупку необходимых для борьбы с коронавирусом медтоваров.

Реклама

Напомним, украинский врач, детский кардиохирург, директор научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Илья Емец был назначен министром здравоохранения 4 марта, когда обновлялся весь Кабмин. Читайте подробней, что известно об экс-главе Минздрава.

В тренде Министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский подали в отставку

После вступления в должность Илья Емец называл главную задачу своего ведомства на фоне коронавируса в Украине. Защита украинцев от инфекционных болезней – один из ключевых приоритетов его ведомства.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама