Коронавирус в Украине: глава Минздрава назвал главную задачу своего ведомства

Защита украинцев от инфекционных болезней – один из ключевых приоритетов нового руководства Министерства здравоохранения Украины. Об этом министр здравоохранения Илья Емец, который ранее рассказал о будущем медреформы, заявил во время встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, агентства USAID, а также Всемирного банка, передает пресс-служба ведомства.

"На протяжении многих лет система эпидемической защиты Украины постепенно разрушалась. Сейчас, особенно на фоне противодействия коронавирусной болезни COVID-19, мы понимаем, что ситуацию нужно менять. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов нового руководства министерства я считаю восстановление разрушенной системы санитарной эпидемиологической службы – чтобы защитить украинцев от инфекционных болезней", – подчеркнул Илья Емец.

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По словам главы ведомства, главным ответственным за эпидемического защиту в Украине будет заместитель министра – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Как известно, в Украине пока официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, но власти приняли решение ввести общенациональный карантин, который продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

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