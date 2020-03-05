Заслуженный врач Украины: что известно о новом старом главе Минздрава Илье Емце

4 марта стало известно, что новым министром здравоохранения Украины стал Илья Емец – украинский врач, детский кардиохирург, директор научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил бывшего руководителя ведомства Зоряну Скалецкую за то, что оставалась с людьми в пгт Новые Санжары Полтавской области.

"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", - отметил Зеленский.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Илья Николаевич Емец родился 21 февраля 1956 в Воркуте, Коми АССР. В 1979 г. окончил Киевский медицинский институт, специальность — педиатрия. 1979—1985 гг. проходил клиническую ординатуру по специальности "сердечно-сосудистая хирургия" в Институте сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины. С 1996 г . – руководитель отделения детской реанимации и кардиохирургии Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины. В 1993 г. получил почетное звание "Заслуженный врач Украины".

Илья Емец с 1992 года первым в Украине и на постсоветском пространстве начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца. Впервые в мире внедрил хирургическое лечение сложных врожденных пороков сердца в первые часы жизни у новорожденных.

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С 21 декабря 2010 года по 17 мая 2011 года Емец уже занимал пост министра здравоохранения Украины в правительстве Николая Азарова, он был 15-м по счету министром на этом посту. Подписывая указ об отставке министра здравоохранения Ильи Емца, тогдашний президент Виктор Янукович раскритиковал его работу.

"Он прекрасный специалист... Но ему не удалось наладить работу министерства, чтоб оно работало на должном уровне", — сказал Янукович журналистам.

Но как рассказали "Сегодня" источники в Минздраве, Емец оказался слишком самостоятельным на министерском посту, что не понравилось тем, кто его назначил на должность министра.

Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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