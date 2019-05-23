Верховный суд может не дать Зеленскому распустить Раду
Организация "Спільна справа" обжаловала указ президента о досрочном роспуске парламента
Верховный суд Украины может отменить досрочный роспуск Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским.
Бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк сообщил, что соответствующее ходатайство поступило от его общественной организации "Спільна справа".
"Спільна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный Суд Украины", – написал он на своей странице в Facebook.
Данилюк призвал проводить парламентские выборы по открытым спискам, а кандидатов – подавать электронные декларации.
Напомним, что 23 мая вступил в силу указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля: документ, который предусматривает также обязанность Кабмина обеспечить финансирование выборов, был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".
Мы также писали, что в ходе внеочередного заседания Верховной Рады, которая состоялась накануне, украинские депутаты отказались выносить на голосование инициативу Владимира Зеленского об отмене мажоритарной составляющей и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.
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