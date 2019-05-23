Верховный суд зарегистрировал еще один иск против роспуска Рады

Суд зарегистрировал два ходатайства о досрочном роспуске парламента за день

Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Вскоре после того, как в Верховный суд Украины поступило ходатайство о признании президентского указа о досрочном роспуске Верховной Рады противоправным и недействительным, была зарегистрирована вторая исковая жалоба.

"Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Это дело зарегистрировано под номером 9901/278/19", – сообщили по этому поводу в пресс-службе суда.

В случае, как и с первой жалобой, у суда есть пять дней, чтобы вынести определение о следующих процессуальных действиях.

"Таким образом, в Верховном суде находятся два исковых заявления с аналогичными требованиями. Суд будет информировать о дальнейших процессуальных шагах по указанным делам", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что 23 мая указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу после публикации в правительственном издании "Урядовий кур'єр".

Мы также писали о том, что общественная организация "Спільна справа" бывшего советника министра обороны Александра Данилюка обжаловала в Верховном суде досрочный роспуск Рады.

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