"Весна начинается осенью": в "Слуге народа" прокомментировали задержание Гладковского

Задержание экс-замсекретаря Совета национально безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука) стало результатом собранных доказательств в уголовном производстве. Об этом сказал в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он приветствовал задержание бывшего чиновника и рад, что это произошло уже сейчас, а не как рассчитывал президент Украины – весной.

"Я очень рад, когда весна начинается осенью (аллюзия к одному из лозунгов Владимира Зеленского во время предвыборной президентской кампании "весна придет – сажать будем" – Ред.). Этого требуют очень многие избиратели. Я считаю, что если произошло задержание, то это означает, что сработало подозрение и означает, что в НАБУ достаточно собрано доказательств для того, чтобы передавать дело в суд. Это то, чего требовали очень многие избиратели", – добавил Арахамия.

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Отметим, что еще до победы на президентских выборах Зеленский анонсировал весенние посадки в слогане "Весна придет – сажать будем". Однако уже в начале сентября он заявлял, что этот процесс может начаться и осенью после запуска Антикоррупционного суда и назначения нового генерального прокурора. И суд, и новый руководитель ГПУ уже работают полным ходом.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце февраля журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

В свою очередь сам Гладковский в своем заявлении категорически отверг обвинения в свой адрес, которые изложены в расследовании. Чтобы расставить все точки над "і", он обратился к правоохранителям.

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех изложенных в "расследовании" фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично", – заявил он.

7 марта НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

17 октября в НАБУ заявили, что Гладковский подозревается в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

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