Вилкул: Гарантом нашей безопасности будет сильная армия, обеспеченная современной техникой украинского производства

Александр Вилкул посетил оборонное предприятие Харьковский машиностроительный завод "ФЭД"

Фото: opposition.com.ua.

Вилкул: Гарантом нашей безопасности будет сильная армия, обеспеченная современной техникой украинского производства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/97f/e2a/5c797fe2a6d8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/97f/e2a/5c797fe2a6d8b.jpg 2019-03-01T21:07:50+02:00 Политика Александр Вилкул посетил оборонное предприятие Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»

Александр Вилкул во время встречи с рабочими Харьковского завода "ФЭД" заявил, что поспособствует созданию здесь рабочих мест с высокой заработной платой.

"Я за внеблоковый статус. Но мы создадим в Украине сильную профессиональную армию, оснащенную по последнему слову военной техники. Дадим заказы украинскому военно-промышленному комплексу. Поддержим отечественное машиностроение, отечественные высокоемкие, наукоемкие отрасли. И создадим здесь рабочие места с высокой заработной платой. А не будем покупать старье по всему миру. Сами будем экспортировать, а не валюту отправлять зарубеж, а получать валюту за ту продукцию высокотехнологичную, которую будем производить в Украине", – сказал Александр Вилкул во время встречи с рабочими Харьковского завода "ФЭД".

Он отметил, что открыто выступает против планов правительства закупать за огромные деньги из госбюджета вооружения за границей.

"Надо повышать уровень отечественного ВПК, обеспечивать работой и зарплатой украинских рабочих и ученых, а не делать все это для иностранцев. Более того, уровень квалификации наших машиностроителей позволяет делать высококачественную современную военную техники и успешно продавать ее заграницу", – заявил он.

Оппозиционер подчеркнул, что в последние десятилетия в мире именно машиностроение является "локомотивом" экономического роста, и от нее зависит техническое состояние других сфер экономики, а следовательно – и благосостояние населения. В среднем, одно рабочее место в машиностроении обеспечивает 8-10 рабочих мест в смежных отраслях. В частности, на начало 2010-х годов в Германии и Японии на машиностроение приходилось более 50% промышленности, в Китае – более 30%. В Украине, с 2013 доля машиностроения в промышленной структуре снизилась с 8,6% до 6,4%.

"Непрофессионализм власти уничтожает машиностроение как "локомотив" промышленного развития страны. Украина превращается в кладбище заводов, в отсталую аграрную страну с нищими людьми, количество которых постоянно уменьшается", – сказал Вилкул.

После 2014 года машиностроение в Украине переживает кризис, связанный в том числе с остановкой программ модернизации производства и массовым выездом квалифицированных работников на заработки за рубеж.

"Наше предприятие работает в области авиации... На сегодняшний день зарубежные рынки, исключая традиционный Российской Федерации, они являются нашими основными источниками дохода. К сожалению, внутренний рынок он упал и очень сильно. Поэтому те новые рынки, которые мы для себя открыли. А это рынок Южной Кореи, Франции, европейский, Чехии, Канады, они нам позволяют сегодня устойчиво стоять экономически", – сказал Виктор Попов, председатель правления АО "ФЭД".

Для преодоления кризиса в промышленности Вилкул разработал и подал в Верховную Раду пакет законопроектов "Новая Индустриализация. Цель этих предложений – восстановление промышленности, в первую очередь высокотехнологической, и экономическое развитие страны. Однако власть блокирует эти инициативы.

Среди законопроектов, поданных в Верховную Раду: №2195а – О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины; №2557а – Об Украинском государственном банке развития; №6201 – О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины; №6338 – О некоторых вопросах списания и реструктуризации задолженности предприятий самолетостроительной промышленности, судостроительной промышленности и космической отрасли перед бюджетами и социальными фондами и обеспечения их финансового оздоровления; №9472 – О моратории на проведение проверок предпринимателей контролирующими органами; №4279 – О внесении изменений в Закон Украины "О занятости населения" и другие.

Ранее Вилкул заявил, что обеспечит молодежь качественным образованием и работой с достойной заработной платой.

Ранее мы писали, что Вилкул на Парламентской Ассамблее ОБСЕ поднял вопрос Деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине. Лидер украинской оппозиции обсудил с европейскими партнерами План достижения мира дипломатическим путем и шаги по экономическому возрождению Украины.

Напомним, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.

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