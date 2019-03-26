Вилкул: Уровень заботы о людях с инвалидностью – это показатель уровня человечности власти

В Украине около 160 тысяч детей с инвалидностью, прежде всего, со сложным нарушением развития, у которых особые образовательные потребности

Александр Вилкул / Фото: opposition.org.ua.

Вилкул: Уровень заботы о людях с инвалидностью – это показатель уровня человечности власти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ab/af1/5c59abaf1d9dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ab/af1/5c59abaf1d9dc.jpg 2019-03-26T09:58:00+02:00 Политика В Украине около 160 тысяч детей с инвалидностью, прежде всего, со сложным нарушением развития, у которых особые образовательные потребности

В понедельник, 25 марта 2019 года, Александр Вилкул выступил организатором и принял участие во Всеукраинской конференции "Образование детей с ментальными нарушениями. Права и проблемы".

Благотворительный фонд Александра Вилкула "Украинская перспектива" уже много лет системно занимается поддержкой детей с особыми потребностями. Вместе с родителями этих детей и экспертами он разработал законопроект о создании достойных условий для получения образования и социальной адаптации детей с инвалидностью.

В Украине около 160 тысяч детей с инвалидностью, прежде всего, со сложным нарушением развития, у которых особые образовательные потребности. Однако на сегодня всего около 5 тысяч из них учатся в инклюзивных классах. При этом в парламенте не рассмотрен законопроект Вилкула, который, в соответствии с европейской практикой, предусматривает введение в образовательный процесс для помощи детям с особыми потребностями "ассистента ребенка". Предусматривалось, что "ассистент ребенка" – это специалист, обладающий соответствующей квалификацией педагога и психолога. Вместе с ребенком он должен находиться в школе во время занятий и оказывать необходимую помощь. Также предусматривались четкие сроки составления в школе обязательной для каждого ребенка Программы индивидуального развития. Эти и другие предложения, основанные на опыте десятков тысяч родителей и лучшем мировом опыте, властью были проигнорированы.

"На сегодняшний день у нас дети не сопровождаются. В этом учебном году они уже потеряли несколько месяцев без сопровождения. Поэтому многие из детей просто вынуждены оставаться на второй год. С помощью Александра Юрьевича Вилкула будет новый законопроект, который будет как-то ставить на место все эти вопросы, которые поднимали в течение года", – сказал Алексей Морев, председатель Всеукраинской организации "Благотворительный фонд "Альтернатива. Гармония".

"Уровень заботы о людях с инвалидностью – это показатель уровня человечности власти. Мы разработали законопроект для создания эффективной системы поддержки и развития детей с инвалидностью. Необходимо обеспечить детям с особыми потребностями и их родителям достойную заботу государства, которое будет оплачивать им медицинскую страховку. Повысить ежемесячные выплаты на поддержку таких детей. Родственникам, которые заняты только заботой о людях с инвалидностью, эта работа должна засчитываться в трудовой стаж. Дети с особыми потребностями должны жить под защитой государства, получать образование и найти свое место в жизни", – сказал Вилкул.

Напомним, на Форуме "Совместная инициатива мира" в Северодонецке Александр Вилкул рассказал, что необходимо вернуть в страну мир и развитие.

Ранее Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.

Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.

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