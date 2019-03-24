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Вилкул: Необходимо восстановить мир и создать будущее для наших детей

Сегодня, 15:33

Александр Вилкул встретился с жителями Северодонецка и рассказал о программе восстановления промышленности и экономики

Фото: скриншот видео facebook.com/OleksandrVilkul
Фото: скриншот видео facebook.com/OleksandrVilkul.
Вилкул: Необходимо восстановить мир и создать будущее для наших детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2fe/75e/5c72fe75efa83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2fe/75e/5c72fe75efa83.jpg Донбасс Александр Вилкул встретился с жителями Северодонецка и рассказал о программе восстановления промышленности и экономики

На Форуме "Совместная инициатива мира" в Северодонецке, в котором приняли участие более двух тысяч жителей Луганской области, Александр Вилкул рассказал, что необходимо вернуть в страну мир и развитие и произвести перезагрузку власти.

Он подчеркнул, что только после восстановления мира возможно полноценное развитие экономики и возрождение промышленности.

Для возрождения промышленности Александр Вилкул разработал программу "Новая Индустриализация". Она предусматривает восстановление остановленных и строительство новых предприятий, создание новых рабочих мест, комплекс мер по государственной поддержке промышленности и создание новых рынков сбыта украинской продукции.

"Нам необходимо восстановить наши экономические позиции. Какая разница: мы производим товар, мы производим его на юг, на север, на запад или на восток. Если приходят деньги и мы платим достойную заработную плату нашим трудящимся, кормим наши семьи и создаем будущее нашим детям", – сказал Вилкул.

Накануне Александр Вилкул встретился с жителями Константиновки Донецкой области. По мнению нардпера, первоочередным для города является восстановление нормального водоснабжения, в частности со стороны водоканала "Северский Донец – Донбасс" полностью заменить все сети до города Константиновка и сети в самой Константиновке, восстановить брошенный канал "Днепр – Донбасс".

Напомним, ранее Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.

Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона. 

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Тег Донбасс, вилкул, развитие, Александр Вилкул

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