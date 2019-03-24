Вилкул: Необходимо восстановить мир и создать будущее для наших детей
Александр Вилкул встретился с жителями Северодонецка и рассказал о программе восстановления промышленности и экономики
На Форуме "Совместная инициатива мира" в Северодонецке, в котором приняли участие более двух тысяч жителей Луганской области, Александр Вилкул рассказал, что необходимо вернуть в страну мир и развитие и произвести перезагрузку власти.
Он подчеркнул, что только после восстановления мира возможно полноценное развитие экономики и возрождение промышленности.
Для возрождения промышленности Александр Вилкул разработал программу "Новая Индустриализация". Она предусматривает восстановление остановленных и строительство новых предприятий, создание новых рабочих мест, комплекс мер по государственной поддержке промышленности и создание новых рынков сбыта украинской продукции.
"Нам необходимо восстановить наши экономические позиции. Какая разница: мы производим товар, мы производим его на юг, на север, на запад или на восток. Если приходят деньги и мы платим достойную заработную плату нашим трудящимся, кормим наши семьи и создаем будущее нашим детям", – сказал Вилкул.
Накануне Александр Вилкул встретился с жителями Константиновки Донецкой области. По мнению нардпера, первоочередным для города является восстановление нормального водоснабжения, в частности со стороны водоканала "Северский Донец – Донбасс" полностью заменить все сети до города Константиновка и сети в самой Константиновке, восстановить брошенный канал "Днепр – Донбасс".
Напомним, ранее Александр Вилкул обсудил с представителями общественных организаций пенсионеров и экспертами систему пенсионного обеспечения, которую необходимо внедрить в Украине.
Кроме того, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.
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