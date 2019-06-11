Владислав Бухарев: что известно о новом главе Внешней разведки

11 июня президент Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

Фото: facebook.com/vladislav.buharev.

Владислав Викторович Бухарев родился 14 марта 1969 года в Лебедине (Сумская область). Народный депутат Украины VIII созыва. Воинское звание — генерал-лейтенант. Специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции. 11 июня в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского возглавил Службу внешней разведки вместо уволенного еще пятым президентом Петром Порошенко Егора Божка.

В 1992 году закончил Киевское высшее военное инженерное училище связи (квалификация — инженер-связист). В 1994-м — Институт подготовки кадров Службы безопасности Украины. Получил третье, юридическое высшее образование в Сумском государственном университете (2018 год).

С июня 1992-го по декабрь 2007 года служил в органах Службы безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях.

Декабрь 2007 — март 2010 — первый заместитель Председателя Государственной налоговой службы Украины — начальник налоговой милиции.

В марте 2010 года выходит на пенсию, но уже через четыре года, в марте 2014-го, занимает должность Первого заместителя Председателя СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С июля по октябрь 2014-го — офицер по особым поручениям Председателя Службы безопасности Украины.

С ноября 2014 народный депутат Верховной Рады Украины, избран по одномандатному 162 избирательному округу. Беспартийный. Член фракции "Батькивщина". Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Председатель подкомитета по вопросам борьбы с организованной преступностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

25 декабря 2018 года бы включен в санкционный список России.

Женат. Супруга – Елена Бухарева, преподаватель иностранной литературы в одной из столичных гимназий. Двое детей: сын Алексей и младшая дочь Юлия.

Среди ряда государственных наград (в частности, двух орденов "За заслуги" III и II степеней), в 2009 году был награжден медалью ФСБ "За боевое содружество", о чем сам Бухарев написал на своей страничке в Facebook в 2014 году. По словам чиновника, его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

Напомним, недавно новости "Сегодня" рассказывали, как новый заместитель главы СБУ Иван Баканов провел свой первый брифинг.

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