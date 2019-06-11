Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

Владислав Бухарев: что известно о новом главе Внешней разведки

11 июня, 19:27

11 июня президент Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

Фото: facebook.com/vladislav.buharev
Фото: facebook.com/vladislav.buharev.

Владислав Викторович Бухарев родился 14 марта 1969 года в Лебедине (Сумская область). Народный депутат Украины VIII созыва. Воинское звание — генерал-лейтенант. Специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции. 11 июня в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского возглавил Службу внешней разведки вместо уволенного еще  пятым президентом Петром Порошенко Егора Божка.

В 1992 году закончил Киевское высшее военное инженерное училище связи (квалификация — инженер-связист). В 1994-м — Институт подготовки кадров Службы безопасности Украины. Получил третье, юридическое высшее образование в Сумском государственном университете (2018 год).

С июня 1992-го по декабрь 2007 года служил в органах Службы безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях.

Декабрь 2007 — март 2010 — первый заместитель Председателя Государственной налоговой службы Украины — начальник налоговой милиции.

В марте 2010 года выходит на пенсию, но уже через четыре года, в марте 2014-го, занимает должность Первого заместителя Председателя СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С июля по октябрь 2014-го — офицер по особым поручениям Председателя Службы безопасности Украины.

С ноября 2014 народный депутат Верховной Рады Украины, избран по одномандатному 162 избирательному округу. Беспартийный. Член фракции "Батькивщина". Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Председатель подкомитета по вопросам борьбы с организованной преступностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

25 декабря 2018 года бы включен в санкционный список России.

Женат. Супруга – Елена Бухарева, преподаватель иностранной литературы в одной из столичных гимназий. Двое детей: сын Алексей и младшая дочь Юлия.

Среди ряда государственных наград (в частности, двух орденов "За заслуги" III и II степеней), в 2009 году был награжден медалью ФСБ "За боевое содружество", о чем сам Бухарев написал на своей страничке в Facebook в 2014 году. По словам чиновника, его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

Напомним, недавно новости "Сегодня" рассказывали, как новый заместитель главы СБУ Иван Баканов провел свой первый брифинг.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бухарев, служба внешней разведки, справка сегодня

Вы сейчас просматриваете новость " Владислав Бухарев: что известно о новом главе Внешней разведки". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нардеп Бухарев назначен главой Службы внешней разведки

Сегодня, 16:00

Член Верховной Рады и бывший первый заместитель главы СБУ теперь возглавит СВР

Диалог с НАТО и новый транш: что нужно знать о первом зарубежном визите Зеленского

5 июня, 16:58

В Брюсселе украинского президента назвали "новым другом" Евросоюза

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей, - ООН

Мир будет скучать по тебе: Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Германия вернула Украине грамоту Петра І

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Что происходит с телом человека который ест чеснок

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь