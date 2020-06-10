"Власть его съедает": Зеленский рассказал, как рассорился с Богданом

По словам президента, с властью нужно справиться, надо не меняться как человек

Президент рассказал, что с самого начала у него была идея сделать из Андрея Богдана, который возобновляет свою адвокатскую деятельность, генерального прокурора, но впоследствии он заметил, что главу Офиса власть портит, делает конфликтным. Поэтому в конце концов Зеленский уволил Богдана из ОП и перестал с ним общаться.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел", – отметил Зеленский.

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По словам президента, с властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно.

"Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек", – отметил он.

Президент также подчеркнул, что ему не нравятся конфликты внутри команды и демонстрация власти.

"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо...", - заявил Зеленский.

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Глава государства признал, что очевидно с самого начала принял неправильное решение, назначив его главой Офиса.

"Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины...Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело", – резюмировал он.

Зеленский добавил, что с Богданом сейчас не общается.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" давал прогноз, куда ушел Богдан. По его мнению, вероятность того, что экс-глава ОПУ может получить должность в Кабмине, достаточно низкая.

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В свою очередь сам новоиспеченный глава ОПУ на своем первом брифинге 12 февраля прояснил, была ли у него "война" с Богданом в Офисе президента, как об этом неоднократно сообщалось в СМИ.

Смотрите также первое выступление Ермака перед журналистами в новой должности:

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