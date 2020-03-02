Богдан после увольнения из Офиса президента снова взялся за старое

Бывший глава администрации Зеленского теперь будет помогать всем, кто к нему обратится

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который недавно засветился на Сейшелах, заявил, что возобновляет свою адвокатскую деятельность. Об этом он сообщил в Facebook.

"Всем привет. Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь", – написал он.

Стоит отметить, что Богдан уже приостанавливал адвокатскую деятельность осенью 2012-го, потом возобновился в апреле 2014-го. 22 мая 2019 года снова приостановил адвокатскую деятельность в связи с назначением в ОПУ.

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" давал прогноз, куда ушел Богдан. По его мнению, вероятность того, что экс-глава ОПУ может получить должность в Кабмине, достаточно низкая.

В свою очередь сам новоиспеченный глава ОПУ на своем первом брифинге 12 февраля прояснил, была ли у него "война" с Богданом в Офисе президента, как об этом неоднократно сообщалось в СМИ.

Смотрите также первое выступление Ермака перед журналистами в новой должности:

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