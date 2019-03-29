Вмешательство будет тотальным: что готовит Кремль на выборах в Украине

Москва начнет с президентских выборов, а закончит парламентскими – в планах провокации, теракты и кибератаки

Фото: AFP

Вмешательство будет тотальным: что готовит Кремль на выборах в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de4/bec/5c9de4bec7b85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de4/bec/5c9de4bec7b85.jpg 2019-03-29T11:27:00+02:00 Политика Москва начнет с президентских выборов, а закончит парламентскими – в планах провокации, теракты и кибератаки

Россия с помощью кибератак, рассылки провокационных и фейковых материалов в интернете и дискредитации невыгодных ей претендентов на президентское кресло попытается повлиять на результаты выборов. Накануне дня голосования координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Дмитрий Тымчук рассказал о сценарии Кремля и его методах.

По его словам, с помощью вирусных программ российские спецслужбы могут атаковать Центризбирком, окружные избиркомы, серверы политических сил. Также в украинском сегменте интернета выявлены специально созданные информационные платформы, которые используются российскими пропагандистами для размещения провокационных материалов и публикаций, которые компрометируют прозападных украинских топ-политиков, обвиняют их в коррупции и "недоговороспособности". Активизировался Кремль и на международном уровне против Украины.

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"С целью дискредитации украинского избирательного процесса Россия ведет тщательную работу и на международном уровне. Через представителей международных организаций и дипломатов доносится информация о том, что Россия надеется на приход к власти нового президента Украины, который настроен на т.н. "мирное решение проблемы Донбасса" и "улучшение двухсторонних отношений". При этом подчеркивается, что население Украины на данном этапе заинтересовано лишь в вопросах экономического благополучия и ради этого готово наладить добрососедские отношения с РФ, а это возможно только при избрании пророссийского кандидата", – написал Тымчук в Facebook.

Также Москва продолжает давить на религиозную составляющую о якобы "притеснениях" церквей Московского патриархата, а также искажает перед Западом информация по ситуации на Донбассе и обвиняет Киев в "нарушениях" Минских соглашений. Нардеп считает, что президент РФ Владимир Путин панически боится, что любые позитивные сдвиги по Украине могут повысить рейтинг действующей украинской власти.

"Уже сегодня Кремль готовит целый арсенал инструментов для объявления нелегитимности президентских выборов, в случае провала нужного ему кандидата. Спецслужбы РФ осуществляют активный мониторинг украинских социальных сетей, СМИ, брифингов и мероприятий украинских правозащитных, религиозных и гражданских организаций. Все это проводится с целью обнаружения "фактов", которые в дальнейшем можно было бы интерпретировать как "доказательства нарушений избирательного законодательства", – объяснил он.

Однако у Кремля есть план на случай (ожидаемого) поражения на президентских выборах – снизить рейтинг неугодной Москве новой/старой власти в Киеве и привести пророссийское большинство в парламент уже осенью. Также планируется устроить политический кризис в Украине с целью смещения избранного президента от власти. Для хаоса в стране могут быть задействованы провокации массовых беспорядков, вооруженных конфликтов, серий терактов, эскалацией на востоке.

"Деструктивная политика Кремля на украинском направлении будет продолжаться и на европейском пространстве, особенно в случае усиления позиций лояльных к России европейских популистских сил по результатам майских выборов в Европарламент. Через них Москва будет доносить до мирового сообщества аргументацию, что в новых политических условиях Украина "не может обеспечить имплементацию Минских соглашений" и поднимет вопрос о необходимости пересмотра Евросоюзом санкционной политики против России", – подытожил нардеп.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью сайту "Сегодня" назвала главные угрозы со стороны России на выборах в Украине. По ее словам, помимо проблем от агрессивного соседа, "воюют" между собой и сами кандидаты в президенты.

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