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Россия готовит массированный киберудар по Украине: Тымчук сообщил подробности

Сегодня, 17:27

В Москве ученые совместно с военными разработали новое вирусное программное обеспечение для атаки

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Россия готовит массированный киберудар по Украине: Тымчук сообщил подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7ce/014/5c87ce014075d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7ce/014/5c87ce014075d.jpg Украина В Москве ученые совместно с военными разработали новое вирусное программное обеспечение для атаки

Россия готовит новые кибератаки на Украину. Сейчас агрессор готовит серию атак для дестабилизации ситуации в стране в предвыборный период и после выборов. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, для реализации данных планов департаментом киберзащиты ВС РФ совместно с ведущими научными учреждениями России разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата и т.п.), которое планируется использовать в киберпространстве Украины. Этой операцией руководит Генеральный штаб РФ.

"Данное программное обеспечение имеет сугубо "хакерский" характер, а их отдельные компоненты были приобретены ВС РФ в декабре 2018 года при посредничестве московского офиса "Лаборатории Касперского". Согласно разработанной стратегии, на первом этапе, используя специальные "хакерские программы", российская сторона будет стремиться "корректировать" процесс подведения результатов президентской кампании в Украине, синхронизируя с массированной информационно-пропагандисткой кампанией по формированию общественного мнения как в Украине, так и на международной арене. Цель – заявить о "фальсификации результатов" и "нелегитимности" проведенных выборов", – написал Тымчук.

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Москва рассчитывает, что этот план вместе с другими элементами стратегии (информационными и силовыми) позволят обеспечить масштабную дестабилизацию внутриполитической обстановки в Украине на длительный период.

Как писал на днях Тымчук, Россия работает над тем, чтоб признать выборы в Украине нелегитимными. Для этого Кремль пустил в ход даже пророссийских западных журналистов, которых шлет в Украину для отказа во въезде, о чем и так заранее известно. Читайте подробней, для чего это делается.

В то же время СБУ открывает новый фронт против вмешательство Кремля в выборы. В спецслужбе обещают защитить информационную безопасность избирательных процессов в нашем государстве.

Ранее в СБУ рассказывали, как Россия использует интернет против Украины. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег Россия, выборы, кибератака, Тымчук

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