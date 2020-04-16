Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

На рассмотрении депутатов будет один президентский законопроект

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором рассмотрит пять законопроектов, главный из которых – изменения в Регламент парламента.

Депутаты рассмотрят законопроект №1043 о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблением народными депутатами правами в ходе законодательной процедуры (второе чтение). Это связано с тем, что депутаты подают к некоторым документам большое количество поправок и это тормозит работу парламента.

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Такая необходимость возникла после того, как к важному закону о банках подали больше 16 тысяч поправок и это сильно затягивает процесс принятия этого документа, который остается последней преградой для нового кредита МВФ. Этот закон уже планируется принимать после Пасхи.

Также в повестку дня включены следующие вопросы:

президентский законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

законопроект №2653 о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение);

законопроект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей;

законопроект №2398-д об оборонных закупках (второе чтение).

Как сообщал новости "Сегодня", "слуги народа" придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому закону. Процесс рассмотрения большого количества поправок к законопроектам планируется изменить таким образом, чтобы и депутатов не обидеть, и не затягивать на месяцы принятие законов.

13 апреля Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором рассмотрела ряд важных законопроектов. Среди прочего, депутаты, наконец, разобрались с госбюджетом-2020 и перенаправили десятки миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом.

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