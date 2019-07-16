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Во Франции увидели возможность урегулировать конфликт на Донбассе

16 июля, 19:53

Париж видит возможность для создания динамики, необходимой для урегулирования конфликта во востоке Украины

Фото: AFP

Франция видит позитивные события, связанные с ситуацией на Донбассе, и призывает воспользоваться ими для урегулирования конфликта.

Об этом на заседания Совбеза ООН 16 июля заявил 16 июля постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"На основании недавних позитивных событий сейчас необходимо создать динамику, направленную на укрепление доверия и необходимую для урегулирования конфликта", – сказал французский дипломат.

Французский представитель приветствовал возобновление контактов между Москвой и Киевом и телефонный разговор президентов России и Украины, в частности.

Де Ривьер призвал "всех сохранять бдительность", поскольку, по его словам, достижения пока что слишком хрупки, однако они дают возможность для создания конструктивного тренда и перезапуска процесса.

В то же время он осудил решение России упростить выдачу паспортов для жителей Донбасса. По словам Николя де Ривьера, этот шаг идет вразрез с духом минских соглашений.

"Я хочу еще раз повторить, что Франция осуждает решение упростить выдачу паспортов РФ украинским гражданам, проживающим на определенных территориях – в районе Донецка и Луганска", – заявил де Ривьер.

Напомним, что за прошлые сутки, 15 июля, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.


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Тег Франция, Совбез ООН, агрессия России, конфликт в Украине, война на донбассе

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Источник:

Интерфакс-Украина

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