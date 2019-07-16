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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери

16 июля, 07:13

Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое – ранены

Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 15 июля, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, четыре обстрела из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия боевики устроили вблизи Водяного, там и произошло боестолкновение. Дважды у Широкино велся огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки российские наемники ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Еще два обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы на окраине Лебединского. Трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики стреляли в районе Павлополя, а вблизи Красногоровки велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 4 раза. Возле Луганского боевики ударили из крупнокалиберного пулемета, у Новоалександровки – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Попасной велся огонь из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета, а в районе Крымского – из стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 15 июля одного оккупанта уничтожено и один ранен", – рассказали в ООС.

Напомним, 14 июля на передовой тоже было горячо – боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, из них шесть раз применяли минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

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