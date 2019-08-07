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Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу

Сегодня, 13:27

Из-за обострения ситуации на фронте Зеленский срочно позвонил Путину – в Кремле рассказали подробности разговора

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждая обострение ситуации на Донбассе, российский лидер Владимир Путин цинично переложил вину за обстрелы боевиками на украинскую армию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Москва отмечает, что в ходе обсуждения проблематики урегулирования конфликта на востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.

В то же время Путин во время разговора цинично заявил, что якобы это украинская армия обстреливает населенные пункты, что приводит к жертвам среди мирного населения, и призвал прекратить это ради деэскалации конфликта, сообщили в Кремле.

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Также в Кремле отмечают, что Зеленский и Путин подтвердили важность последовательной реализации Минских договоренностей. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы.

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Кроме того, президенты Украины и России договорились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц и обсудили перспективы взаимодействия в "нормандском формате".

После циничных заявлениях Москвы об обстрелах ВСУ жилых кварталов стоит напомнить, что враг не только нередко размещает свою артиллерию возле домов и детсадов, но стреляют по ним. Как сообщали новости "Сегодня", в июне боевики из артиллерии ударили по Марьинке. Враг применял минометы и ствольную артиллерию. Пострадала семья, в том числе маленькая девочка.

Также в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что в конце июня во время выполнения одним из подразделений российско-оккупационных войск учебных стрельб вблизи Сентяновки на временно оккупированной территории в Луганской области были обстреляны несколько домов мирных жителей.

Отметим, что с начала "хлебного" перемирия украинская армия строго придерживается договоренностей и не открывает огонь, в то время как боевики каждый день срывают его. Особенно накалилась ситуация 6 августа, когда на Донбассе погибли четверо украинских военных 36-й бригады морской пехоты. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

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Путин Донбасс кремль Зеленский телефонный разговор

Источник: Сегодня

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