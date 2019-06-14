Боевики из артиллерии ударили по Марьинке, среди пострадавших – ребенок (фото)

Пенсионер, две женщины и 9-летняя девочка попали с различными повреждениями в больницу

Фото: Сегодня

На Донбассе из-за военного конфликта продолжают страдать мирные жители. А сегодня утром боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.

Как сообщили в штабе Объединенных сил, враг ударил из 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", после чего снаряд попал в частный дом. Пострадавшего пенсионера вытащили из под завалов украинские военные, после чего он был отправлен в больницу с контузией и травмами.

После обстрела вражеская артиллерия скрылась в жилых кварталах Донецка, чтобы избежать ответного огня ВСУ.

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В свою очередь в Нацполиции Донецкой области сообщили подробней о последствиях обстрела. Стало известно, что были повреждены три дома и хозяйственных помещений, пострадала целая семья, проживающая по ул. Шевченко.

В доме № 292 проживает большая семья из семи человек, четверо из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летняя и 30-летняя женщины, а также 9-летний ребенок госпитализированы в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.258 "террористический акт".

























Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение: противник бил из 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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