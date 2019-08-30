Военные, НАТО, борьба с коррупцией: программа нового министра обороны Украины

Андрей Загороднюк рассказал, чем будет заниматься на одной из самых главных должностей в правительстве

Андрей Загороднюк / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский лично представил сотрудникам Министерства обороны нового главу ведомства Андрея Загороднюка, за кандидатуру которого накануне проголосовали 314 народных депутатов.

Выступая перед своими коллегами, он обещал "не учить военных воевать" и "не конкурировать с Генштабом насчет того, кто из них военных, а кто гражданский".

"Но, как политические представители Верховного главнокомандующего, мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняют планы, решения, договоренности, приказы и т.д.", – добавил Загороднюк.

Кроме того, он сказал, что новые власти собираются внедрять гражданское управление Вооруженными силами.

Андрей Загороднюк озвучил три главных приоритета нового руководства ведомства: забота о военнослужащих, "настоящий" переход на стандарты НАТО и "безжалостная" борьба с коррупцией.

"Хотя, давайте отдадим должное Министерству обороны, Генеральному штабу и всем силам обороны, большая работа по переходу к стандартам НАТО уже была проведена, но она только началась", – подчеркнул министр.

Напомним, что о людях, занявших министерские кресла в новом правительстве Украины, вы можете узнать в статье "SMMщик, IT-шник и руководитель телеканала: что нужно знать о новом Кабмине" на нашем сайте.

Мы также писали, что на первой сессии, которая состоялась 29 августа, Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались.

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