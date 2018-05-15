Волкер на Донбассе встретился с командующим объединенными силами

Сегодня, 12:53

Американского дипломата вблизи линии разграничения ознакомят с деталями новой операции

Волкер встретился с Наевым. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Волкер встретился с Наевым. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прибыл на Донбасс и встретился с командующим Объединенными силами генералом Сергеем Наевым, сообщает пресс-служба ООС.

"Мы рады приветствовать вас в районе проведения операции. Спасибо партнерам за поддержку в борьбе с российским агрессором", – сказал генерал-лейтенант во время встречи с американским дипломатом.

Наев начал обсуждение с Волкером ситуации с безопасностью на востоке Украины. Планируется, что командующий ООС ознакомит американского гостя вблизи линии разграничения с военной и гуманитарной составляющими операции. Также обменяются мнениями относительно путей мирного урегулирования конфликта.

Отметим, что с начала проведения Операции объединенных сил это первая встреча Наева с Волкером.

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Отметим, что Волкер должен сегодня принять участие в пресс-конференции в Славянске, на которой будет объявлено о предоставлении дополнительной помощи в размере 125 млн долларов для Донбасса.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак объяснил, зачем Волкер приехал на Донбасс. По его мнению, американский дипломат готовится к встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Донбасс, Волкер, Наев, ООС

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Источник:

"Сегодня"

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