США выделят Украине дополнительно 125 млн долларов для Донбасса
Помощь выделят регионам, пострадавшим от российской агрессии
Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную помощь в размере 125 млн долларов для Донбасса и прилегающих территорий, которые пострадали от российской агрессии.
"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских громад в регионе, повышение стойкости местной экономики и ускорение ее развития", – говорится в сообщении USAID-Украина в Facebook.
Отмечено, что объявление о выделении средств будет сделано во время совместной пресс-конференции 15 мая руководителя Бюро Агентства США по международному развитию по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович. Пресс-конференция пройдет в Славянске, Донецкой области.
Напомним, ранее стало известно о том, что в новом оборонном бюджете США на 2019 год предусмотрено выделение Украине 250 млн долл для усиления обороноспособности, в том числе 50 млн долл выделяются конкретно на летальные виды вооружений оборонного характера.
Также мы писали о том, что в 2018 году США выделили Украине 350 млн долларов для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре 2017 года.
Кроме того, в 2018 году, правительство США выделило 54 млн долл. на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.
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