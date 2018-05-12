США выделят Украине дополнительно 125 млн долларов для Донбасса

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную помощь в размере 125 млн долларов для Донбасса и прилегающих территорий, которые пострадали от российской агрессии.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских громад в регионе, повышение стойкости местной экономики и ускорение ее развития", – говорится в сообщении USAID-Украина в Facebook.

Отмечено, что объявление о выделении средств будет сделано во время совместной пресс-конференции 15 мая руководителя Бюро Агентства США по международному развитию по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович. Пресс-конференция пройдет в Славянске, Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно о том, что в новом оборонном бюджете США на 2019 год предусмотрено выделение Украине 250 млн долл для усиления обороноспособности, в том числе 50 млн долл выделяются конкретно на летальные виды вооружений оборонного характера.

Также мы писали о том, что в 2018 году США выделили Украине 350 млн долларов для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре 2017 года.

Кроме того, в 2018 году, правительство США выделило 54 млн долл. на дополнительную помощь Украине для проведения реформ.