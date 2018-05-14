Грымчак объяснил, зачем Волкер едет на Донбасс

Визит спецпредставителя США по Украине Курта Волкера на Донбасс – это подготовка к встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Такое мнение высказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его словам, американский дипломат приехал собрать информацию по ситуации на Донбассе перед встречей с Сурковым.

"Курт Волкер заявил еще на прошлой неделе, что он хочет посетить Донбасс, посмотреть, как происходят дела, какие-то нюансы понять. Потому что переговоры о миротворческой миссии на Донбассе продолжаются, и подготовка к встрече с представителем Путина (Сурковым – ред.) продолжается. И я думаю, что ему нужно больше конкретики на местах, чтобы понять, как идти дальше. Я думаю, что это будет основная тема", – сказал Грымчак.

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Главным препятствием для введения миротворческой миссии на Донбасс он назвал Россию.

"Если Россию, условно говоря, дожмут, то это можно будет сделать до конца года. Потому что многое из того, что надо было бы в соответствии со стандартами (ООН) делать, уже было сделано. Вообще это происходит следующим образом: принимается решение, Генсек направляет миссию экспертов, они просчитывают количество денег, средств, людей и так далее. И после того открывается финансирование, и тогда уже вводятся войска и администрация. Сегодня фактически расчет средств и людей уже сделан. Есть предварительные договоренности о финансировании. То есть, в принципе, все открыто для того, чтобы миротворческая миссия пошла, единственное, что надо либо согласовать РФ и чтобы она согласилась, или чтобы тем или иным образом каким-то принять решение в обход РФ. Вот и все", – подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на источники сказала, что Волкеру расширили полномочия по Украине и продлили мандат. Теперь у него будет больше вариантов для урегулирования конфликта на Донбассе.

В свою очередь замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявлял, что Россия и США поставили переговоры по Украине на паузу. В Москве не могут назвать строки, когда может состояться новая встреча Суркова и Волкера.