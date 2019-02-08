Волкер о российских наблюдателях на выборах: "Беспокойство Украины реально"

Американский дипломат считает обоснованной обеспокоенность Киева относительно присутствия россиян на выборах

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине.

Волкер о российских наблюдателях на выборах: "Беспокойство Украины реально" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d2c/d48/5c5d2cd481f57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d2c/d48/5c5d2cd481f57.jpg 2019-02-08T09:17:00+02:00 Политика Американский дипломат считает обоснованной обеспокоенность Киева относительно присутствия россиян на выборах

После своего совета пустить российских наблюдателей на выборы в Украину, спецпредставитель США Курт Волкер приветствовал намерения Киева содействовать международной миссии по наблюдению за выборами президента Украины. Об этом он написал в Twitter.

"Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ. Мы верим в приверженность Украины к прозрачности и проведению свободных и справедливых выборов", – сказал он.

Также Волкер считает обоснованной обеспокоенность Киева относительно присутствия россиян на украинских выборах.

"Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а, следовательно, беспокойство Украины относительно безопасности вполне реальное", – подчеркнул американский дипломат.

Как мы вчера писали, в МИД Украины ответили Волкеру по российским наблюдателям на выборах. Спикер ведомства Екатерина Зеленко напомнила, что ранее БДИПЧ справлялось с наблюдением за выборами и без участия граждан конфликтующих стран. Она подчеркнула, что в 2018 году украинских наблюдателей не было на российских президентских выборах.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Позже стало известно, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению. Руководитель, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов утверждает, что наблюдателями могут стать эксперты Российского общественного института избирательного права.

В то же время президент Петр Порошенко заявлял на днях, что отдаст приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину. "Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России – Ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен".

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