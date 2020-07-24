Волкер о военной угрозе с Крыма: Россию ждут драматические последствия

Учитывая поведение Кремля, ни у кого в США не будет желания снимать санкции

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уже говорил, что не видит возможности переговоров с Россией по Крыму. Он называет возможное нападение агрессора с крымского направления "слишком драматическим шагом для Кремля" и считает, что этого не случиться.

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Об этом он сказал в интервью "Крым.Реалии".

"Конечно, Россия имеет все для этого (атаки материковой Украины с Крыма. – Ред.), но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет", – сказал американский дипломат.

Также Волкер отметил, что Россия против Украины ведет агрессию не только на поле боя, но и в тылу – гибридными методами.

"Все это происходит в форме насилия, с применением вооруженных сил, разведки, кибератак. Более того, они прибегают к экономическим махинациям и коррупции, чтобы и дальше ослаблять Украину. Думаю, что именно этим Россия и занимается. Не могу сказать, что мы достигли какой-то мирной или статической ситуации. Конфликт до сих пор активно развивается", – сказал он.

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Бывший спецпредставитель США по Украине четко дал понять, что Америка не отменит санкции против России до полной деоккупации территорий.

"К этому времени санкции будут сохраняться. Конечно, всегда есть вероятность, что новая администрация или новый Конгресс решат что-то изменить, но я что-то очень сомневаюсь в этом. Думаю, учитывая поведение России, ни у кого не будет ни настроения, ни желания снимать с России санкции. Они будут действовать столько, сколько Россия незаконно будет оккупировать Крым", – резюмировал Волкер.

Напомним, Курт Волкер уже рассказывал, чем обернется попытка силой освободить Крым. Американский дипломат предостерег от освобождения полуострова военным путем, поскольку это приведет к проблемам не только в Украине, но и в Европе.

А тем временем Украину в последнее время политики и эксперты, в том числе иностранные, предупреждают о возможном нападении агрессора с крымского направления на фоне сентябрьских масштабных военных учений "Кавказ-2020". Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Таран заявлял, что Украина готовит мощный ответ России на возможную военную угрозу.

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