Угроза нападения из Крыма: Украина готовит мощный ответ России

Министр обороны заявляет, что сейчас Россия не ведет подготовку к вторжению в Украину

В последнее время Украину предупреждают о серьезной угрозе нападения России с крымского направления на фоне масштабных военных учений "Кавказ-2020" в сентябре этого года. В связи с этим Вооруженные силы Украины проведут свои учения в том же месяце вблизи оккупированного Крыма. Об этом заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству министр обороны Андрей Таран.

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Он отметил, что на данный момент нет признаков подготовки российских войск к активным боевым действиям вблизи административной границы Крыма и материковой Украины, и отметил, что "на полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок".

"Вместе с тем, помня о непредсказуемости решений, в первую очередь политического руководства РФ, Вооруженные силы Украины проводят определенные мероприятия для предотвращения и отражения возможных действий ВС РФ … С учетом накопления войск для подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2020", руководство Минобороны Украины планирует в это же время – на последнюю декаду сентября – проведение стратегических командных учений "Объединенные усилия-2020", – сказал Таран.

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По его словам, в рамках этих учений планируется проверить возможности Генерального штаба в новой J-структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО. Также планируется проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления сил НАТО.

"В рамках этих учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов, самолетов, с определенными подразделениями Сухопутных войск на наших полигонах на юге Украины. Мы также ожидаем, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях. Сейчас разрабатывается план. Этот ассиметричный ответ, по нашим оценкам, покажет готовность ВСУ к достойному ответу любым попыткам со стороны РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия", – резюмировал министр обороны.

Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время эксперты в один голос заявляют об угрозе возможного вторжения России в Украину на фоне масштабных учений "Кавказ-2020". Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, откуда Россия может атаковать Украину и при каких условиях.

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В свою очередь командующий Объединенными силами уже говорил, что вероятность угрозы российских войск со стороны Крыма преувеличена, поскольку в настоящее время нет непосредственной угрозы вторжения РФ. Также Сергей Наев рассказывал, что ВСУ рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии.

В то же время в Кремле опровергли вероятность нового вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие разговоры глупостью и нагнетанием антироссийской истерии.

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