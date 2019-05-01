Волкер объяснил, что будет, если Зеленский пойдет на уступки России

Американский дипломат рассказал, чего США ждут от украинских властей

Фото: AFP

Новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому США обещают поддержку, однако в случае уступок России в вопросе восстановления украинского суверенитета ему грозит потеря поддержки народа. Об этом заявил в интервью венгерскому valaszonline спецпредставитель США Курт Волкер.

Американский дипломат считает, что, если Зеленский пойдет на уступки Москвы и начнет "торговать" территориями, то украинцы резко изменят к нему отношение.

"Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает процесс, который уже существует для этого. В противном случае люди очень быстро настроятся против него", – сказал Волкер.

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В то же время он отметил, что во время предвыборной кампании Киеву дали четко понять – США не поддерживают кого-то из отдельных кандидатов, а отдают предпочтения принципам.

"Это демократические реформы, укрепление судебной системы и верховенства закона, экономические реформы, безопасность, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, приверженность "минскому процессу" – и евроатлантической ориентации Украины. И не важно, кто является президентом или кто входит в правительство, потому что именно в этом наша политика", – подчеркнул спецпредставитель госдепа.

Напомним, еще до официального оглашения результатов выборов в Украине, президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой. Американский лидер назвал эти выборы важным этапом в истории Украины и пообещал "непоколебимую" поддержку США.

Также в последнее время много ходит разговоров о будущих возможных контактах новоизбранного президента Украины с хозяином Кремля. Волкер поддерживает возможный диалог Зеленского с Путиным и объяснил, почему.

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