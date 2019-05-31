Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости политики

Волкер объяснил, почему США не поддержали Порошенко на выборах

31 мая, 09:31

Также дипломат указал на проблему, что украинцы начинают привыкать к российской агрессии и боевым действиям на Донбассе

Ку
Ку. Фото: AFP

США не собирались поддерживать на президентских выборах в Украине ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского, так как готовы были работать с любым из победителей избирательной кампании.

Об этом заявил во время дискуссии в Фонде Карнеги в Вашингтоне спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Голос Америки".

Он отметил важную проблему, что украинцы начинают привыкать к российской агрессии и боевым действиям на Донбассе. Дипломат призывает не забывать, что каждую неделю на фронте гибнут люди.

Также спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что во время президентских выборов США не оказывали поддержку ни тогда еще действующему президенту Порошенко, ни кандидату в президенты Зеленскому, а выступали за демократический выбор украинцев.

"Думаю, в команде Зеленского есть определенное разочарование, что Европа пыталась выразить поддержку Порошенко, но США этого не делали. Я очень рад, что на самом деле Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы ни возглавлял Украину", – сказал Волкер.

В то же время американский дипломат добавил, что визит делегации США во главе с министром по энергетике Риком Перри на инаугурацию Зеленского свидетельствует о высокой поддержке Вашингтона.

Отметим, что после избрания нового президента Украины, ходит много разговоров о возможных контактах нового руководства страны с Москвой для урегулирования ситуации на Донбассе. В свою очередь Волкер поддерживает возможный диалог Зеленского с Путиным. Он считает, что для Украины и России важно иметь прямые переговоры на высшем уровне.

В то же время Волкер объяснял, что будет, если Зеленский пойдет на уступки России во время возможных переговоров. Американский дипломат также рассказал, чего США ждут от украинских властей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, США, Порошенко, Зеленский, Волкер

Вы сейчас просматриваете новость " Волкер объяснил, почему США не поддержали Порошенко на выборах". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп с Путиным будет говорить об Украине – Волкер

Вчера, 11:42

Президенты США и России могут встретиться на саммите Большой двадцатки и обсудить важные вопросы

США продолжают поставлять летальное вооружение Украине – Волкер

29 мая, 10:23

В условиях войны с Россией Украине жизненно необходима военная помощь, считает американский дипломат

"Минск" не предусматривает автономию: Волкер напомнил России содержание соглашений по Донбассу

28 мая, 20:06

Волкер отметил необходимость установления режима устойчивого прекращения огня

Волкер рассказал, когда может состояться встреча в Нормандском формате

28 мая, 18:16

Для встречи необходимо согласие не только со стороны Украины, но и со стороны России, отметил американский дипломат

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Польза и вред зеленого лука

Участие войск России в войне на Донбассе: появились фото

Чем отмыть монтажную пену с рук и волос

Назад в прошлое: на Земле может наступить новая плиоценовая эпоха

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Врачи предостерегают: кормление белок с рук может быть опасным

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Как спать, чтобы выспаться: полезные советы

MONATIK впервые рассказал о своей супруге

Диета по группе крови: охотничья первая
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь