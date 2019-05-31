Волкер объяснил, почему США не поддержали Порошенко на выборах

Также дипломат указал на проблему, что украинцы начинают привыкать к российской агрессии и боевым действиям на Донбассе

Ку. Фото: AFP

США не собирались поддерживать на президентских выборах в Украине ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского, так как готовы были работать с любым из победителей избирательной кампании.

Об этом заявил во время дискуссии в Фонде Карнеги в Вашингтоне спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Голос Америки".

Он отметил важную проблему, что украинцы начинают привыкать к российской агрессии и боевым действиям на Донбассе. Дипломат призывает не забывать, что каждую неделю на фронте гибнут люди.

Также спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что во время президентских выборов США не оказывали поддержку ни тогда еще действующему президенту Порошенко, ни кандидату в президенты Зеленскому, а выступали за демократический выбор украинцев.

"Думаю, в команде Зеленского есть определенное разочарование, что Европа пыталась выразить поддержку Порошенко, но США этого не делали. Я очень рад, что на самом деле Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы ни возглавлял Украину", – сказал Волкер.

В то же время американский дипломат добавил, что визит делегации США во главе с министром по энергетике Риком Перри на инаугурацию Зеленского свидетельствует о высокой поддержке Вашингтона.

Отметим, что после избрания нового президента Украины, ходит много разговоров о возможных контактах нового руководства страны с Москвой для урегулирования ситуации на Донбассе. В свою очередь Волкер поддерживает возможный диалог Зеленского с Путиным. Он считает, что для Украины и России важно иметь прямые переговоры на высшем уровне.

В то же время Волкер объяснял, что будет, если Зеленский пойдет на уступки России во время возможных переговоров. Американский дипломат также рассказал, чего США ждут от украинских властей.

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