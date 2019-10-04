Волкер рассказал, что призывал Джулиани быть осторожнее с украинскими источниками

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Видео: Reuters

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе показаний в Палате представителей Конгресса заявил, что советовал адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожнее относиться к информации своих украинских источников в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в Украине. Об это сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на два источника, имевших отношение к слушаниям.

"Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани от получения не вызывающей доверие информации от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына в Украине, — приводит издание слова участников заседания на условиях анонимности. — Волкер призывал адвоката Трампа быть осторожнее с источниками, включая бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина". Кроме того, утверждается, что бывший спецпредставитель и другие сотрудники Госдепартамента рекомендовали украинским политикам избегать американских коллег, иначе, в случае обвинений во вмешательстве, это навредит Украине в долгосрочной перспективе.

Реклама

По словам конгрессмена-республиканца от Огайо Джима Джордана, ничего из того, что сказал Волкер, не подтверждает заявлений главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния —Ред.).

В тренде Эксперт по евроинтеграции: что известно о новом главе СНБО Алексее Данилове

Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама