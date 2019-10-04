Волкер рассказал, что призывал Джулиани быть осторожнее с украинскими источниками

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе показаний в Палате представителей Конгресса заявил, что советовал адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожнее относиться к информации своих украинских источников в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в Украине. Об это сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на два источника, имевших отношение к слушаниям.
"Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани от получения не вызывающей доверие информации от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына в Украине, — приводит издание слова участников заседания на условиях анонимности. — Волкер призывал адвоката Трампа быть осторожнее с источниками, включая бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина". Кроме того, утверждается, что бывший спецпредставитель и другие сотрудники Госдепартамента рекомендовали украинским политикам избегать американских коллег, иначе, в случае обвинений во вмешательстве, это навредит Украине в долгосрочной перспективе.
По словам конгрессмена-республиканца от Огайо Джима Джордана, ничего из того, что сказал Волкер, не подтверждает заявлений главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния —Ред.).
Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.
Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.
Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.
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