Волкер рассказал о смысле новой встречи с Сурковым

Сегодня, 16:10

Спецпредставитель Госдепа США сомневается в продуктивности переговоров

Волкер и Сурков. Фото: AFP
Волкер и Сурков. Фото: AFP

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что он не может спрогнозировать продуктивность новой встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом он заявил в интервью лондонской газете "The Guardian".

"Понятное дело, что у нас имеются некоторые существенные различия в наших точках зрения. Я думаю, что мы проведем еще несколько раундов (заочных) переговоров, прежде чем решить, будет ли продуктивно устраивать еще одну большую встречу", – сказал Курт Волкер.

Отмечается, что спецпредставитель Госдепартамента США пессимистично смотрит на возможность достижения прогресса на этих переговорах до проведения на Украине президентских и парламентских выборов.

Курт Волкер назвал неприемлемым ни для Киева, ни для Вашингтона такой подход, при котором роль миротворческого контингента в зоне конфликта ограничивалась бы только защитой наблюдателей ОБСЕ, и что этот контингент мог бы быть введен в зону конфликта на востоке Украины только после признания и предоставления особого статуса Донецкой и Луганской народных республик.

"Россия хочет, чтобы Украина пошла на такие шаги, прежде чем отказаться от контроля над территорией. Это просто неосуществимо. У вас не могут состояться выборы в условиях, когда территория оккупирована", – заявил американский дипломат.

Напомним, недавно у Путина рассказали о новой встрече Суркова и Волкера. По словам, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, между ними сейчас ведется подготовка к новым переговорам по Донбассу.

В свою очередь Волкер в своем заявлении по Донбассу рассказывал, что связывался с Сурковым после их последней встречи. "Я получил предварительную реакцию от него, где говорится, что у нас есть разногласия по этому вопросу. Поэтому обсуждение продолжается".

Ранее, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне готовы увеличить поставки смертоносного вооружения Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.
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ТАСС

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