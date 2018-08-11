Волкер: Россия должна освободить Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть
Состояние украинского режиссера ухудшается
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призывает Россию срочно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, состояние здоровья которого ухудшилось в последнее время.
"Россия должна освободить Олега Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть. "Признание", видимо, добыто под пыткой... Россия должна быть лучше этого. #SaveOlegSentsov #MagnitskyAct", – написал Волкер в Твиттере в пятницу.
Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.
Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.
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