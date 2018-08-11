Волкер: Россия должна освободить Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть

Сегодня, 00:24

Состояние украинского режиссера ухудшается

Курт Волкер. Фото: flickr.com посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com посольство США в Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призывает Россию срочно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, состояние здоровья которого ухудшилось в последнее время.

"Россия должна освободить Олега Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть. "Признание", видимо, добыто под пыткой... Россия должна быть лучше этого. #SaveOlegSentsov #MagnitskyAct", – написал Волкер в Твиттере в пятницу.

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Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщилачто у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.
Россия, смерть, освобождение, Сенцов, Олег Сенцов, Курт Волкер

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Источник:

"Сегодня"

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