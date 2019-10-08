Волкер ушел, это проблема: экс-помощник госсекретаря США дал совет Украине

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Даже несмотря на то, что решение спецпосланника Госдепартамента США по Украине Курта Волкера подать в отставку было принято после обнародования скандального разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, Украина должна оставаться в стороне от американского политического кризиса.

Об этом бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Мне легко об этом говорить, но на самом деле это очень сложно сделать. На Украину давит президент США. Здесь нет выигрышной ситуации. Поэтому нужно найти самую плохую опцию (а это давление президента) и постараться держаться от нее в стороне. И постараться сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе", – говорит американский дипломат.

Он согласился с мнением журналиста, что в данной ситуации добиваться присоединения Трампа к переговорам в "нормандском" формате бессмысленно.

"Да. И у вас есть еще одна проблема – спецпредставитель Курт Волкер ушел в отставку. Другие официальные лица, которые отвечают за украинское направление, заняты сейчас проблемой импичмента. Также были отчеты, что Трамп давил на Зеленского заключить сделку с Путиным. Поэтому я не уверен, что президента Трампа нужно привлекать к нормандскому процессу. Это не будет хорошей идеей. Вместо этого президент Трамп должен давить на президента Путина, но не на президента Зеленского", – подчеркнул бывший помощник госсекретаря США.

Ранее новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на Крамера, что кризис в США может продолжиться после выборов президента.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером.

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