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Скандал с Трампом: кризис в США может продолжиться после выборов президента

8 октября, 08:28

Зеленюк Кристина

Предвыборная кампания Трампа будет строиться на том, чтобы вернуть контроль над Палатой представителей, говорит Дэвид Крамер

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

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Политический кризис, разразившийся в США в связи с обнародованием переговоров американского лидера Дональда Трампа и президента Украина Владимира Зеленского, может продолжиться вплоть до президентских выборов в 2020 году, а может, даже и после них

Об этом бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Все зависит от сценария. Если Палата представителей проголосует за импичмент, а Сенат не осудит (Трампа – Авт .), или Палата представителей и Сенат проголосуют за импичмент, – в любом случае это будет проблемой избирательной кампании", – говорит американский дипломат.

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"Если Дональд Трамп будет снова баллотироваться, и Сенат не проголосует, чтобы его сместить, он покажет пальцем на контролируемую демократами Палату представителей и скажет, что это они виноваты в том, что уже происходит", – предположил политик.

Он добавил, что если Трампа сместят голосованием в Сенате, тогда вице-президент Майк Пенс станет президентом.

"В таком случае, я уверен, его (Трампа – Авт .) предвыборная кампания будет строиться на том, что нужно вернуть контроль над Палатой представителей и Сенатом, потому что, "посмотрите, что эти ублюдки в Конгрессе сделали с нашим президентом", – резюмировал Дэвид Крамер.

Напомним, Белый дом намерен направить спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу инициирования процедуры импичмента .

Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером.

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импичмент скандал Трамп крамер выборы в США

Источник: Сегодня

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