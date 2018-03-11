Волкер заявил, что после его встречи с Сурковым Россия не делала предложений по миротворческой миссии ООН на Донбассе

Он напомнил, что на незаконную аннексию Крыма, на дестабилизацию ситуации на востоке Украины "трансатлантическое сообщество среагировало очень резко"

США не получали от России оценки предложений по развертыванию на Донбассе миротворческой миссии ООН. Об этом в комментарии агентству УНИАН в Брюсселе рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мяч на российской стороне. Мы представили наше видение миротворческой миссии, как в плане географии, так и плане мандата, мы подробно обсудили это с россиянами. В январе во время встречи с Сурковым (помощник президента РФ Владислав Сурков. – Ред.) было сказано, что они это приняли к сведению, и они разработают свои предложения для нас, чтобы затем их обсудить и назначить новую встречу. С тех пор мы ничего от них не слышали, но надеюсь, что это произойдет очень скоро", – сказал Волкер.

Отвечая на вопрос, изменится ли ситуация после выборов в РФ, Волкер выразил убеждение, что "возможность сделать мир действительно находится в руках россиян".

"Мы должны надеяться, должны быть позитивными", – подчеркнул он. При этом посол считает, что "есть две вещи, которые следует принять во внимание".

"Если цель этого – пытаться влиять на Украину, иметь ее более пророссийской, то был достигнут обратный эффект – Украина стала более объединенной, более ориентированной на Запад, более национальной, более антироссийской, чем она когда-то была. Во-вторых, если Путин думал, что это не будет много стоить, потому что если мы говорим о вторжении в Грузию, то это, фактически, ничего не стоило России, то если он думал, что здесь (в случае с Украиной) будет так же в этот раз он ошибся", – отметил Волкер.

Он напомнил, что на незаконную аннексию Крыма, на дестабилизацию ситуации на востоке Украины "трансатлантическое сообщество среагировало очень резко", были введены санкции, ухудшились отношения РФ с США и ЕС, была увеличена оборонительная поддержка Украины.

"Это не бесплатно для России – они ничего из этого не получают, и они платят высокую цену", – подчеркнул посол.

Ранее Волкер рассказал, как Россия может приблизить к себе Украину.

Также напомним, Волкер в ближайшее время посетит Украину.

Кроме того, Волкер рассказал о требованиях США на встрече с Сурковым. В своих предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе специальный представитель США по Украине Курт Волкер настаивал на отсутствии россиян среди миротворцев, а также на доступе членов миссии к украинско-российской границе.

Также Волкер добавил, что американская сторона исходит из предположения, что Россия рассматривает возможность отказа от финансовой и военной поддержки оккупантов на востоке Украины, причем "голубые каски" должны обладать широкими полномочиями по обеспечению безопасности.