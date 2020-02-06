Волонтеру Марусе Зверобой сообщили о подозрении за "угрозы" Зеленскому

По делу об угрозах президенту проходит еще и нардеп София Федина

Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1

Государственное бюро расследований сегодня сообщило о подозрении волонтеру Марусе Зверобой (Елене Биленькой) в угрозе убийством президенту Украины. Она лично приходила в ГБР, где и получила соответствующее уведомление.

Адвокат подозреваемой Андрей Писаренко отметил, что кроме подозрения и допроса, состоялось вручение ходатайства об избрании меры пресечения. По его словам, следователь рассчитывает добиться от суда меры пресечения для Зверобой в виде личного обязательства.

Адвокат добавил, что меру пресечения будет принимать Печерский районный суд Киева, но пока не известно время судебного заседания.

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Напомним, на днях нардепа Софию Федину вызывали в ГБР для вручения подозрения на 6 февраля, однако она не пришла. В соцсети она писала, что приболела ангиной и имеет официальный больничный.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября 2019 года нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

28 ноября в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

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