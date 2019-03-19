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Польша не пригласила Путина на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны

Сегодня, 11:41

Приглашения имели современный, а не исторический характер, пояснили в Варшаве

Фото: AFP
Польша не пригласила Путина на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a1c/37b/5c8a1c37b0bf7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a1c/37b/5c8a1c37b0bf7.jpg Евросоюз Приглашения имели современный, а не исторический характер, пояснили в Варшаве

Канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

"Среди приглашенных стран России нет", - сказал пресс-секретарь Анджея Дуды Блажей Спихальський.

По его словам, приглашены на торжественные мероприятия в Польше должны быть только члены Европейского Союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия). Без России.

"Ключ к приглашениям на празднования исторического юбилея не был историческим. Приглашение имеют современный, а не исторический характер", – пояснил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальський.

Напомним, Министерство внутренних дел РФ назвало позицию США в отношении продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) неопределенной и такой. которая создает негативные сигналы в ракетно-ядерной сфере. 

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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Тег Россия, Польша, Путин, вторая мировая война, мероприятие

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RMF FM

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