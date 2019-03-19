Польша не пригласила Путина на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны
Приглашения имели современный, а не исторический характер, пояснили в Варшаве
Канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.
"Среди приглашенных стран России нет", - сказал пресс-секретарь Анджея Дуды Блажей Спихальський.
По его словам, приглашены на торжественные мероприятия в Польше должны быть только члены Европейского Союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия). Без России.
"Ключ к приглашениям на празднования исторического юбилея не был историческим. Приглашение имеют современный, а не исторический характер", – пояснил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальський.
Напомним, Министерство внутренних дел РФ назвало позицию США в отношении продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) неопределенной и такой. которая создает негативные сигналы в ракетно-ядерной сфере.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
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