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Возвращение России в ПАСЕ: Великобритания присоединилась к демаршу

8 июля, 10:37

25 июня на сессии ПАСЕ разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи

Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Глава делегации Великобритании в ПАСЕ присоединился к странам, которые заявили о демарше из-за решения о возвращении россиян в Ассамблею. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании", – написал Арьев.

Ранее к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ присоединились представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии еще 6 делегаций (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии), которые также будут обращаться в свои парламенты, к своим министерств иностранных дел, к главам государств для проведения консультаций по поводу того, что дальше делать в этой ситуации.

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Тег Россия, Великобритания, Украина, демарш, ПАСЕ

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