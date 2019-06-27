Вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии ПАСЕ шесть делегаций

Украина все равно намерена платить взносы в Совет Европы

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Украинская делегация в ПАСЕ будет консультироваться с руководством Верховной Рады, Президентом Владимиром Зеленским и Министерством иностранных дел о возможности прекращения участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Сергей Соболев.

"Мы будем с понедельника проводить консультации с председателем парламента, правительством, будем просить встречу с Президентом страны, министром иностранных дел для того, чтобы выработать общую позицию, что дальше делать. Мы считаем, что надо пойти на первый шаг – отозвать наше приглашение Совета Европы по наблюдению за выборами, потому что теперь нет никаких ограничений, и Россия может принимать в этом участие – приедет и будет рассказывать нам, как справедливо и честно проводить выборы. И если ничего не меняется, и санкционный список в отношении России не возвращается, то тогда ставить вопрос вообще об участии украинской делегации именно в Парламентской Ассамблее Совета Европы", – отметил Соболев.

По его словам, позиция представителей украинской делегации относительно дальнейших действий заключается в том, чтобы ни в коем случае не останавливать уплату взносов в Совет Европы, как это сделала в свое время РФ, поскольку этот шаг лишит украинских граждан возможности обращаться в ЕСПЧ. Кроме того, парламентарии считают, что ни в коем случае нельзя закрывать офис Совета Европы, также сделала РФ, поскольку это касается возможности обращения граждан Украины к этому офиса.

При этом он добавил, что вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии, которая заканчивается завтра, 28 июня, еще 6 делегаций (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии), которые также будут обращаться в свои парламенты, к своим министерств иностранных дел, к главам государств для проведения консультаций по поводу того, что дальше делать в этой ситуации.

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.

Между тем, председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что результаты голосования участников ПАСЕ, которая в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, является шагом к признанию Крыма российским.

В свою очередь, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Украине нельзя "просто так развернуться и уйти из ПАСЕ".

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