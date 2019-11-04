Возвращение украинских кораблей: в России озвучили циничное требование

Российский сенатор хочет, чтобы Киев признал вину за "провокацию" в Керченском проливе

МБАК Никополь и Бердянск / Фото: AFP

Россия вернет незаконно захваченные в Керченском проливе украинские корабли, если официальный Киев признает "провокацией" решение отправить два катера и буксир из Одессы в Мариуполь в конце прошлого ноября.

Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя дипломатическую ноту с требованием вернуть корабли, которую украинское Министерство иностранных дел направило в МИД РФ.

Цеков отметил, что украинские власти "до сих пор публично не признали факт провокации".

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"Мне так думается, что как раз это следовало бы сделать. И после этого уже говорить об имуществе", — сказал российский сенатор.

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Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, в целом 24 человека.

В рамках обмена пленными 8 сентября арестованные украинские моряки, а также другие политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой, вернулись в Украину. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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