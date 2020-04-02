Врачи жалуются: Зеленский анонсировал проверку больниц

На днях в Украину из Китая прибыл самолет с новой партией тестов и средствами защиты, но многие врачи в регионах жалуются, что у них все равно ничего нет. Президент Владимир Зеленский пообещал, что больницы проверят на наличие средств защиты и других средств для противодействия коронавирусу. Об этом он сказал на селекторном совещании, сообщает пресс-служба ОПУ.

На совещании было отмечено, что распределение специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 должно происходить справедливо.

"К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы на предмет того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены", – сказал Зеленский.

Реклама

Мы уже писали, что на фоне распространения в Украине коронавируса в Одесской областной больнице разразился скандал. Медики обнародовали видеозаявление, где говорится о том, что у них недостаточно средств для борьбы с эпидемией. Мол, официальная информация о количестве персонала и мест для больных в разы отличается от действительной. К примеру, кроватей для пациентов – вдвое меньше. Сайт "Сегодня" разбирался, готова ли больница к коронавирусу.

В тренде Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров

А тем временем Минздрав определил больницы первой волны для госпитализации больных на COVID-19. Для зараженных предусмотрели более 4 тысяч мест для изоляции.

Смотрите также новое видеообращение Зеленского 1 апреля:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама