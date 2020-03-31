В Украину из Китая прибыл самолет с новой партией тестов и средствами защиты

Груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины

Во вторник, 31 марта, в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины. Средства защиты также будут переданы военным и сотрудникам Государственной пограничной службы", – говорится в сообщении.

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Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

Офис президента Украины, который осуществлял организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями.

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Как сообщалось, 29 марта в Международном аэропорту "Борисполь" приземлился второй самолет со средствами защиты от коронавируса - респираторами, медицинскими масками и защитными костюмами.

А первый борт прибыл 23 марта. Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

В свою очередь, сайт "Сегодня" разбирался, когда же дефицитные маски и антисептические средства появятся в аптеках.

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