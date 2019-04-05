Это не для дебатов: юрист объяснил, зачем Зеленский и Порошенко сдавали анализы

Эксперт объяснил, может ли повлиять на дебаты и второй тур выборов сдача анализов кандидатами в президенты Украины

Фото: Сегодня

Это не для дебатов: юрист объяснил, зачем Зеленский и Порошенко сдавали анализы Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/620/1d8/5ca6201d8f7c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/620/1d8/5ca6201d8f7c4.jpg 2019-04-05T14:59:00+03:00 Политика Эксперт объяснил, может ли повлиять на дебаты и второй тур выборов сдача анализов кандидатами в президенты Украины

Видеоролики с обращениями кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, сдача анализов не имеют юридической силы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил юрист Иван Либерман.

По его словам, пока ЦИК официально не огласили результаты, подобные действия абсолютно бессмысленны.

"Любые призывы, подготовка к дебатам, сдача анализов, согласно украинскому законодательству, не имеют никакой юридической силы, пока ЦИК полностью не подсчитали и не огласили результаты первого тура. Додебатные баталии проводятся с момента полного подсчета голосов. Все шаги, которые сейчас делают кандидаты, не запрещены, но они не имеют юридической силы", – говорит Либерман.

Как считает эксперт, все видеоролики кандидатов и сдача анализов – не более чем игра с сознанием избирателей.

"Эти анализы, кроме пиара, ничего не дают. Это проводится на уровне игры с сознанием людей", – продолжает юрист.

Поэтому любое откладывание даты дебатов или выборов в теории невозможны, если, к примеру, те или иные результаты анализов не будут готовы к 19 или 21 апреля.

"У нас законом не предусмотрено прохождение каких-либо комиссий. Это все проходит на уровне – один заявил, другой пошел на поводу. Да, возникли новые задачи, новые барьеры. Но это политическая игра, юридически это нигде не закреплено. Поэтому это не может служить причиной каких-нибудь сомнений для дебатов, откладывания дебатов и выборов. Определено законом, когда должны проводиться дебаты, второй тур выборов. А эти все экспертизы до лампочки", – суммирует Либерман.

Напомним, 3 апреля, Владимир Зеленский принял вызов Петра Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий: "Все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент".

В свою очередь внештатный советник и спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев заявил, что Порошенко согласился на условия Зеленского сдать анализы. Глава государства назначил встречу своему оппоненту в "Олимпийском" на 09:00 5 апреля.

Позже Петр Порошенко повторно обратился к кандидату в президенты шоумену Владимиру Зеленскому и напомнил ему о приглашении на дебаты. Порошенко подтвердил свое решение участвовать в дебатах на НСК "Олимпийский" и попросил Зеленского не искать причин отказаться от дебатов на стадионе, которые он сам и инициировал.

Как сообщалось, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Это не для дебатов: юрист объяснил, зачем Зеленский и Порошенко сдавали анализы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.