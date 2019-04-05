Это не для дебатов: юрист объяснил, зачем Зеленский и Порошенко сдавали анализы
Эксперт объяснил, может ли повлиять на дебаты и второй тур выборов сдача анализов кандидатами в президенты Украины
Видеоролики с обращениями кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, сдача анализов не имеют юридической силы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил юрист Иван Либерман.
По его словам, пока ЦИК официально не огласили результаты, подобные действия абсолютно бессмысленны.
"Любые призывы, подготовка к дебатам, сдача анализов, согласно украинскому законодательству, не имеют никакой юридической силы, пока ЦИК полностью не подсчитали и не огласили результаты первого тура. Додебатные баталии проводятся с момента полного подсчета голосов. Все шаги, которые сейчас делают кандидаты, не запрещены, но они не имеют юридической силы", – говорит Либерман.
Как считает эксперт, все видеоролики кандидатов и сдача анализов – не более чем игра с сознанием избирателей.
"Эти анализы, кроме пиара, ничего не дают. Это проводится на уровне игры с сознанием людей", – продолжает юрист.
Поэтому любое откладывание даты дебатов или выборов в теории невозможны, если, к примеру, те или иные результаты анализов не будут готовы к 19 или 21 апреля.
"У нас законом не предусмотрено прохождение каких-либо комиссий. Это все проходит на уровне – один заявил, другой пошел на поводу. Да, возникли новые задачи, новые барьеры. Но это политическая игра, юридически это нигде не закреплено. Поэтому это не может служить причиной каких-нибудь сомнений для дебатов, откладывания дебатов и выборов. Определено законом, когда должны проводиться дебаты, второй тур выборов. А эти все экспертизы до лампочки", – суммирует Либерман.
Напомним, 3 апреля, Владимир Зеленский принял вызов Петра Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий: "Все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент".
В свою очередь внештатный советник и спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев заявил, что Порошенко согласился на условия Зеленского сдать анализы. Глава государства назначил встречу своему оппоненту в "Олимпийском" на 09:00 5 апреля.
Позже Петр Порошенко повторно обратился к кандидату в президенты шоумену Владимиру Зеленскому и напомнил ему о приглашении на дебаты. Порошенко подтвердил свое решение участвовать в дебатах на НСК "Олимпийский" и попросил Зеленского не искать причин отказаться от дебатов на стадионе, которые он сам и инициировал.
Как сообщалось, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.
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