Все освобожденные из плена украинцы значились в списках на обмен – СБУ
Гитлянская не смогла назвать точное число украинских заложников на оккупированной боевиками части Донбасса
Все четверо украинцев, освобожденные из плена боевиков, находились в списках на обмен заложников. Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
"Да, они были в списках на обмен, и мы, Украинское государство и Служба безопасности, будем делать все возможное и невозможное, чтобы все украинские пленники вернулись к родным. Это для нас очень важный вопрос, и Служба безопасности ни дня не прекращала и не будет прекращать эту работу", - сказала Гитлянская.
При этом она не сообщила точное количество украинских заложников на оккупированной части Донбасса.
"Сегодня говорить очень трудно, поскольку очень много людей, которые есть в наших списках, которые мы формируем, в том числе, и на основании обращений родных, но они подтверждаются или не подтверждаются. Цифра очень часто корректируется. Кто-то находится, кто не находится, к сожалению, но мы ведем базу, мы стараемся делать все, настаиваем на том, чтобы освобождали всех, кто сегодня находится в заложниках", – сказала Гитлянская.
Напомним, сегодня, 28 июня, в Киев прилетели Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горянов и Эдуард Михеев. Освобожденные украинские заложники прилетели из Минска, куда их доставили из российского Ростова-на-Дону. В аэропорту их встретили родственники.
Отметим, что на переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными, не отвечала на предложения Киева. Так, последний раз Украина сделала предложение России по обмену заложниками в марте.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Все освобожденные из плена украинцы значились в списках на обмен – СБУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат рассказал, какое дело Россия шьет пленным украинским морякам
Вместо того, чтобы выполнить приказ Морского трибунала, РФ проводит какие-то экспертизы
В МИД Беларуси прокомментировали возможное освобождение украинских пленных на Донбассе
Минск выразил готовность содействовать в процессе возвращения мира на восток Украины