Все освобожденные из плена украинцы значились в списках на обмен – СБУ

Гитлянская не смогла назвать точное число украинских заложников на оккупированной боевиками части Донбасса

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Все четверо украинцев, освобожденные из плена боевиков, находились в списках на обмен заложников. Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

"Да, они были в списках на обмен, и мы, Украинское государство и Служба безопасности, будем делать все возможное и невозможное, чтобы все украинские пленники вернулись к родным. Это для нас очень важный вопрос, и Служба безопасности ни дня не прекращала и не будет прекращать эту работу", - сказала Гитлянская.

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При этом она не сообщила точное количество украинских заложников на оккупированной части Донбасса.

"Сегодня говорить очень трудно, поскольку очень много людей, которые есть в наших списках, которые мы формируем, в том числе, и на основании обращений родных, но они подтверждаются или не подтверждаются. Цифра очень часто корректируется. Кто-то находится, кто не находится, к сожалению, но мы ведем базу, мы стараемся делать все, настаиваем на том, чтобы освобождали всех, кто сегодня находится в заложниках", – сказала Гитлянская.

Напомним, сегодня, 28 июня, в Киев прилетели Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горянов и Эдуард Михеев. Освобожденные украинские заложники прилетели из Минска, куда их доставили из российского Ростова-на-Дону. В аэропорту их встретили родственники.

Отметим, что на переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными, не отвечала на предложения Киева. Так, последний раз Украина сделала предложение России по обмену заложниками в марте.

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