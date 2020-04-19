Все зависит от поведения каждого из нас: Разумков поздравил украинцев с Пасхой

Украина сегодня празднует Пасху в условиях пандемии коронавируса. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с праздником и призвал ответственно отнестись к соблюдению карантинных мер, чтобы беда как можно быстрее оставила в покое Украину. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на сайте парламента.

Он выразил надежду, что уже совсем скоро Украина вернется к привычной жизни.

"Искренне поздравляю всех с праздником Христова Воскресения! В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия и покоя. Пусть в ваших домах царит мир, уют и согласие, а Воскресение Христово принесет надежду и любовь. Берегите себя и своих близких и помните, что сегодня все зависит от ответственного поведения каждого из нас. Поддерживайте друг друга, дарите внимание и заботу и не теряйте веры в то, что совсем скоро наша жизнь вернется к привычному темпу, снова наполнится яркими событиями и теплыми встречами. Желаю вам гармонии, радости и только хороших новостей. Пусть ваша жизнь будет полна благополучия, приветливых улыбок, света и положительных эмоций. С праздником! Христос Воскрес!", – говорится в поздравлении Разумкова.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский тоже поздравил украинцев с Пасхой. Глава страны отметил, что, несмотря на то, что Украина, как и весь мир, празднует дома, нужно все равно искать позитив. Также он очередной раз призвал украинцев отказаться от массовых празднований.

К поздравлениям с Пасхой присоединился и премьер-министр Дмитрий Шмыгаль. По его словам, хоть пандемия и оставила нас дома, однако точно не лишила праздника. Он выразил слова благодарности украинцам.

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